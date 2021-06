Corona: Es gibt keine neuen Infektionen im Landkreis

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt am Sonntag im Landkreis Aichach-Friedberg auf 7,4. Das Robert-Koch-Institut meldet keine neuen Infektionen.

Die entspannte Corona-Lage hält im Landkreis Aichach-Friedberg auch übers Wochenende an. Der Wert ist seit Freitag erneut gesunken. Am Sonntag meldet das Robert-Koch-Institut 7,4 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. Und: Es gibt keine Neuinfektion zu verzeichnen.

Im Aichacher Krankenhaus gibt es keinen Covid19-Patienten

Damit hält der Abwärtstrend an. Am Freitag war die Sieben-Tage-Inzidenz im Wittelsbacher Land bei 12,6 gelegen, im Aichacher Krankenhaus gab es keine Covid19-Patienten mehr. Am Samstag wurde die Inzidenz mit 8,17 erstmals wieder einstellig. Am Sonntag sank sie erneut: auf nunmehr 7,5.

In Neuburg-Schrobenhausen ist die Inzidenz auf 4,1 gesunken

Die Lage ist auch in den umliegenden Landkreisen entspannt. In der Stadt Augsburg steht der Inzidenzwert am Sonntag bei 16,9. In Augsburg-Land ist der Inzidenzwert am Sonntag mit 7,5 identisch mit dem Wittelsbacher Land. Im Osten und Norden sieht es noch besser aus. Im Landkreis Dachau liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 4,5, im Kreis Neuburg-Schrobenhausen nur noch bei 4,1.

