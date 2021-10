Aichach-Friedberg

vor 20 Min.

Corona: Im Dasinger Impfzentrum gelten reduzierte Öffnungszeiten

Nächste Woche ist es an drei Tagen möglich, sich in Dasing spontan gegen das Coronavirus impfen zu lassen.

Plus Nächste Woche ist es an drei Tagen möglich, sich in Dasing spontan gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Wie sich die Impfquote entwickelt hat.

Von Carmen Jung

Die Impfungen gegen das Coronavirus zu den Menschen bringen: Das ist die Neuausrichtung der bayerischen Impfstrategie. Das bedeutet, dass mobile Impfteams in die Gemeinden kommen. In der Folge wurde im Landkreis das Impfzentrum in Kissing geschlossen. Das Dasinger Impfzentrum aber bleibt in Betrieb. Die Öffnungszeiten dort werden allerdings reduziert. Das Landratsamt informiert, wie viele Menschen sich diese Woche im Landkreis haben impfen lassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen