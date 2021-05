Corona-Inzidenz: Kreis Aichach-Friedberg nähert sich der Marke 100

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Wittelsbacher Land sinkt am Wochenende weiter. In den Schulen gelten ab Montag Lockerungen - vor allem für die Grundschulen.

Die Infektionszahlen im Landkreis Aichach-Friedberg bewegen sich weiter nach unten. Die 100er-Grenze ist aber noch nicht unterschritten – mit einer Inzidenz von 102,5 (Corona-Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen auf 100 000 Einwohner gerechnet) am Sonntag kommt man ihr aber schon sehr nahe.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Samstag einen Sieben-Tage-Inzidenzwert von 114,4. Schon in der ganzen vergangenen Woche ging es in Trippelschritten von 119,4 am Montag auf 114,4 am Freitag kontinuierlich herunter. In ganz Deutschland und in Bayern lag die Inzidenz am Sonntag bei 118. Die Zahl der stationär behandelten Corona-Patienten am Aichacher Krankenhaus ist unterdessen deutlich gesunken – von 13 am Freitag auf fünf am Samstag. Vier Personen lagen auf der Intensivstation und mussten beatmet werden.

Corona-Inzidenz: Auch in der Nachbarschaft sinken die Zahlen

Auch in den Landkreisen in der Nachbarschaft haben sich die Infektionszahlen in den vergangenen Tagen verringert. Unter der 50er-Grenze, die deutlichere Lockerungen ermöglicht, liegt aber kein Kreis in der Region. In Neuburg-Schrobenhausen (96,6), Dachau (98,8), Fürstenfeldbruck (98,9) und Landsberg (70,7) steht die Inzidenz bereits unter dem Wert 100. Auch das Donau-Ries (108,4) und Pfaffenhofen (109,2) nähern sich der Marke und damit Öffnungen, zum Beispiel für die Außengastronomie.

Da die Inzidenz im Landkreis seit Tagen konstant unter dem Grenzwert 165 liegt, greifen ab Montag, 10. Mai, verschiedene Lockerungen in den Schulen. Sofern der Mindestabstand von eineinhalb Metern durchgehend eingehalten werden kann, gilt an Grundschulen für die Jahrgangsstufen 1 bis 3 sowie an Förderschulen für die Jahrgangsstufen 5 und 6 Präsenzunterricht. Ist kein Mindestabstand möglich, findet dort Wechselunterricht statt.

Lockerungen an Schulen im Landkreis Aichach-Friedberg

Die Abschlussklassen – darunter auch die vierten Klassen der Grundschule und die elften Klassen der Gymnasien und Fachoberschulen – werden weiterhin in Präsenz unterrichtet, wenn der Mindestabstand eingehalten werden kann. Falls nicht, gilt auch hier Wechselunterricht. An allen anderen Schularten und Jahrgangsstufen findet Distanzunterricht statt, solange die Inzidenz über 100 bleibt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: