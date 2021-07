Corona: Inzidenz in Aichach-Friedberg am vierten Tag in Folge bei 3,0

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bewegt sich weiter auf niedrigem Niveau. So ist die Corona-Lage im Aichacher Krankenhaus.

Die Corona-Lage im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt auch zu Wochenbeginn entspannt. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montag meldet, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei 3,0. Es ist der vierte Tag in Folge, dass das RKI diesen Wert angibt.

Corona: Inzidenz steigt außerhalb von Aichach-Friedberg leicht an

Außerhalb der Landkreis-Grenzen sind die Zahlen zuletzt leicht nach oben gegangen. Von acht angrenzenden Kreisverwaltungsbehörden - dazu zählen Landkreise und kreisfreie Städte - hat die Stadt Augsburg mit 15,2 die höchste Inzidenz, gefolgt vom Landkreis Augsburg (12,6). Im Gegensatz dazu ist der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen offiziell "corona-frei": Hier liegt die Inzidenz bei 0.

Keine Covid-Patienten an Krankenhäusern im Wittelsbacher Land

An den Kliniken an der Paar in Aichach und Friedberg ist die Corona-Lage unverändert. Wie das Landratsamt mitteilt, gibt es dort aktuell weder positiv getestete Patienten in stationärer Behandlung noch Verdachtsfälle. Zuletzt musste Mitte Juni eine positiv getestete Person stationär behandelt werden.