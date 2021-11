Aichach-Friedberg

Corona-Stau: Lange Wartezeiten auf einen Platz im Schwimmkurs

Plus Die ausgefallenen Schwimmkurse in Aichach-Friedberg lassen sich nur schwer aufholen. Dadurch sind vermehrt Eltern in der Verantwortung, ihren Kindern zu helfen.

Von Marina Wagenpfeil

Seit Jahren schon warnt die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft ( DLRG) davor, dass immer weniger Kinder sicher schwimmen können. Vor einigen Jahren ergab eine repräsentative Forsa-Umfrage: Fast 60 Prozent der Zehnjährigen sind keine sicheren Schwimmer. Durch die Corona-Pandemie hat sich diese Problematik nun noch weiter verschärft.

