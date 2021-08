Corona-Zahlen in Aichach-Friedberg steigen am Wochenende leicht an

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg steigt am Wochenende erneut leicht an. Sie liegt damit über dem bayern-, aber unter dem deutschlandweiten Schnitt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist am Wochenende leicht angestiegen. Das Robert-Koch-Institut meldete sowohl am Samstag als auch am Sonntag 23,0 bekannte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Am Freitag hatte der Wert bei 22,3 gelegen. Am Donnerstag hatte sich der Wert von 11,9 auf 20,8 nahezu verdoppelt. Höher waren die Corona-Zahlen im Wittelsbacher Land zuletzt Mitte Juli gewesen, als im Zusammenhang mit zwei Schulfahrten insgesamt mehrere Dutzend Landkreisbewohnerinnen und -bewohner positiv getestet worden waren.

Corona: Wie Aichach-Friedberg im regionalen Vergleich abschneidet

Anders als damals sei das Infektionsgeschehen im Landkreis aktuell jedoch "diffus", wie das Landratsamt am Donnerstag erklärt hatte. Die Zahlen gehen also nicht aufgrund eines einzelnen Ereignisses, sondern in der Breite nach oben. Das Landratsamt gab am Wochenende keine detaillierteren Zahlen bekannt.

Der Landkreis Aichach-Friedberg lag am Sonntagmorgen über dem bayernweiten Schnitt von 22,7, aber deutlich unter dem bundesweiten Schnitt von 30,1. Im regionalen Vergleich liegt das Wittelsbacher Land laut RKI über den Sieben-Tage-Inzidenzen in den Landkreisen Landsberg (12,5), Pfaffenhofen an der Ilm (16,4), Donau-Ries (17,9) und Augsburg (20,5), aber unter den Landkreisen Fürstenfeldbruck (32,4), Neuburg-Schrobenhausen (36,0), der Stadt Augsburg (41,8) sowie dem Landkreis Dachau (55,5).