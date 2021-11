Corona im Wittelsbacher Land: Inzidenz ist deutlich über 300

Am Dienstag steigt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis wieder deutlich. Auch in der Nachbarschaft bleibt die Inzidenz hoch.

Kurzzeitig sank die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg am Montag auf knapp unter 300. Das war nur von kurzer Dauer. Für Dienstag meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 333,33. Damit liegt der Landkreis deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 213,7.

Die Situation in den Nachbarlandkreisen ist ähnlich. Im Donau-Ries steigt die Sieben-Tage-Inzidenz von 294,1 auf 376. Im Landkreis Augsburg hingegen erhöht sie sich im Vergleich zum Vortag leicht auf 388. Einen besonders großen Sprung hat die Inzidenz im Landkreis Dachau gemacht. Dort stieg der Wert von 223,1 am Montag auf 312 am Dienstag. Die bayerische Corona-Ampel steht auf Rot.

Mehr positiv getestete Patienten im Aichacher Krankenhaus

Derweil bleibt die Situation in den Kliniken an der Paar angespannt. Nach Angaben des Landratsamtes werden im Aichacher Krankenhaus 17 positiv getestete Patientinnen und Patienten behandelt. Am Vortag waren es 14. Sechs von ihnen liegen auf der Intensivstation und müssen beatmet werden. Zudem gibt es einen Verdachtsfall.