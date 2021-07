Aichach-Friedberg

vor 33 Min.

Darum lösen sich Vereine im Wittelsbacher Land jetzt auf

Die Mitglieder des Frauenbunds bereichern ihre Kommunen in der Regel mit vielen Veranstaltungen, Aktionen und Rad- oder Busfahrten. Hier wurde ein Dorfbrunnen in einen Osterbrunnen verwandelt.

Plus Immer wieder müssen Vereine im Landkreis Aichach-Friedberg derzeit über ihre Auflösung beraten. Welchen Einfluss hat die Corona-Pandemie auf den Mitgliederschwund?

Von Stefanie Brand

Die Jahreshauptversammlung des Katholischen Frauenbundes Todtenweis steht am Donnerstag, 22. Juli, an. Auf der Tagesordnung findet sich der Hinweis, dass es an dem Abend sogar um die Auflösung des Vereins gehen könnte. Doch warum? Und welche Vereine im Landkreis Aichach-Friedberg haben ähnliche Probleme?

