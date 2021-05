Das halten Passanten in Aichach von Lockerungen in den Geschäften

Dank niedriger Inzidenzen können die Menschen im Wittelsbacher Land wieder ohne negativen Corona-Test einkaufen gehen. Was die Menschen am Aichacher Stadtplatz davon halten.

"Click & Collect", "Click & Meet", negativer Corona-Test – die Hürden für einen Einkauf im Laden waren in den vergangenen Monaten hoch. Manch einem verleidete es vielleicht sogar den Gang ins Geschäft. Die niedrigen Inzidenzwerte machen das Einkaufen jetzt wieder leichter. Wir wollten von Passanten am Stadtplatz wissen, ob sie Einkäufe aufgeschoben haben beziehungsweise wieder gerne bummeln gehen.

Gerald Herzog aus Dasing

Gerald Herzog hat manche Einkäufe verschoben. Foto: Gerlinde Drexler

"Ich habe manche Einkäufe ganz bewusst verschoben, bis es wieder mit weniger Aufwand geht. Zum Beispiel werde ich jetzt bei einem Druckspüler prüfen, was kaputt ist, weil ich jetzt einfach in den Laden gehen und die notwendigen Teile kaufen kann. Es ist definitiv angenehm, dass man wieder ohne Heckmeck in die Geschäfte gehen kann."

Jarmila Silber aus Aichach

Jarmila Silber hat noch keinen Schnelltest gemacht, um in ein bestimmtes Geschäft gehen zu können. Foto: Gerlinde Drexler

"Ich habe noch keinen einzigen Schnelltest gemacht, um in bestimmte Läden gehen zu können. Solange man den brauchte, war ich nicht einkaufen. In der ganzen Zeit habe ich nur das eingekauft, was ich für das tägliche Leben brauche. Und die Einkäufe habe ich alle allein erledigt, obwohl mir meine Kinder schon angeboten haben, mir zu helfen."

Ursula Paßreiter aus Aichach

Ursula Paßreiter kauft nicht online ein, sondern möchte die Geschäfte vor Ort unterstützen. Foto: Gerlinde Drexler

"Einen Schnelltest habe ich noch keinen gemacht. Das wollte ich vermeiden. Ich habe einfach nur das eingekauft, was nötig ist. Jetzt, wo ich auch so wieder in Geschäfte gehen kann, werde ich mir, glaube ich, einen Bummel durch Kleidergeschäfte gönnen. Online kaufe ich nicht ein, sondern ich möchte die Geschäfte vor Ort unterstützen."

Maria Helfer aus Aichach-Unterwittelsbach

Maria Helfer findet, dass Einkaufen jetzt wieder mehr Spaß macht. Foto: Gerlinde Drexler

"So richtig geschoben habe ich keine Einkäufe in den vergangenen Monaten. Aber ich habe auch keinen Schnelltest gemacht, um einkaufen gehen zu können. Dann braucht man halt nichts. Jetzt macht das Einkaufen definitiv wieder mehr Spaß, wo man keinen Test und auch keinen Termin dafür braucht. Jetzt kann ich alles ohne Aufwand erledigen."

