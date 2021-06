Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

"Das löst Todesangst aus": Wie zwei Aichacher "Long Covid" erleben

Plus Viktoria aus Aichach ist 23 Jahre jung und fit. Dann kommt Corona - und bleibt, nur in anderem Gewand. Diagnose: "Long Covid". Wie sich Betroffene zurückkämpfen.

Von Max Kramer

Der Knall, wie Viktoria es nennt, kam an Tag sieben. Für die Aichacherin war der Befund "Corona-positiv" bis dahin nicht viel mehr als eine Formalität, ein paar Buchstaben auf einem Blatt Papier. "Ich habe anfangs noch Scherze gemacht, in die Richtung: 'Ich bin 23 und gesund, was kann da schon passieren?'" Einiges, weiß sie heute. An jenem siebten Tag ihrer Quarantäne, Anfang Januar, begann für Viktoria ein Leidensweg, der bis heute andauert. Denn Corona war gekommen, um zu bleiben - in wechselndem Gewand. Die Diagnose: "Long Covid".

