Die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg steigt auf 127,4

Die Entwicklung der vergangenen Tage setzt sich auch am Freitag fort: Wie in den umliegenden Landkreisen verschärft sich die Corona-Lage auch im Kreis Aichach-Friedberg.

Bundesweit steigt die Corona-Inzidenz wieder rasch an. Am Freitag meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 95,1 - so hoch war der Wert zuletzt im Mai. Insbesondere in Thüringen und Bayern gibt es inzwischen wieder zahlreiche Gebiete mit einer sehr hohen Inzidenz, in einigen Fällen sogar über 400 wie im Landkreis Mühldorf am Inn oder im Berchtesgadener Land. Von diesen Inzidenzen ist der Landkreis Aichach-Friedberg noch weit entfernt. Doch auch hier verschärft sich die Lage wieder.

Fünf Corona-Patienten werden im Aichacher Krankenhaus behandelt

Laut RKI liegt die Corona-Inzidenz am Freitag bei 127,4 - und damit erneut höher als am Vortag. In der Vorwoche lag der Wert bei 96,3. Auch an den Kliniken an der Paar werden Stand Freitagmorgen wieder mehr Corona-Patienten stationär behandelt. Fünf Patienten werden in Aichach derzeit versorgt, davon müssen zwei auf der Intensivstation beatmet werden. Die bayerische Corona-Ampel steht weiterhin auf grün.

Die negative Entwicklung zeigt sich auch in den umliegenden Landkreisen. Der Landkreis Augsburg (137,9) und die Stadt Augsburg (136,9) weisen dabei eine höhere Inzidenz als der Landkreis Aichach-Friedberg aus. Mit 125,9 liegt der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen auf einem ähnlichen Niveau. Der Landkreis Dachau liegt mit 118,6 etwas darunter. Unter 100 liegt dagegen noch der Landkreis Fürstenfeldbruck (90,1).

