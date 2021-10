Drei weitere Soldaten im Meringer Pflegezentrum nach Corona-Ausbruch

Plus Die Personalsituation in der Einrichtung hat sich weiter verschärft. Die Corona-Inzidenz steigt auf 119,2, aber auch das Impftempo hat leicht zugelegt.

Nach dem Corona-Ausbruch im Pflegezentrum der Johanniter in Mering sind zwei weitere Mitarbeiter inzwischen positiv auf Corona getestet worden. Insgesamt 15 Mitarbeiter, darunter zwei in der Tagespflege, und weiterhin 21 Bewohner sowie zwei betreute Personen aus der Tagepflege sind bislang von dem Corona-Ausbruch betroffen. Das teilt das Landratsamt mit. Dadurch habe sich die personelle Situation weiter zugespitzt.