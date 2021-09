Ernte im Wittelsbacher Land: Bio-Landwirte ziehen ein Fazit

Plus Wie Bio-Landwirte im Wittelsbacher Land mit dem unbeständigen Wetter zurechtkommen. Besonders eine Pflanze hat Schwierigkeiten mit dem vielen Regen.

Große Hitze oder viel Regen: Landwirte hatten in den vergangenen Jahren immer wieder mit extremen Wetterbedingungen zu kämpfen. Heuer ist vor allem die feuchte Witterung ein Problem. Bio-Landwirte aus dem Wittelsbacher Land berichten von zum Teil dramatischen Ernteausfällen.