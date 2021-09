Aichach-Friedberg

vor 48 Min.

Erste Hausaufgabe für Erstklässler in Aichach: Namensschild ausmalen

Ein gemalter Willkommensgruß wartete auf die Erstklässlerinnen und Erstklässler an der Ludwig-Steub-Schule in Aichach.

Plus Für rund 1300 Kinder im Landkreis Aichach-Friedberg war der Dienstag der erste Schultag. Trotz Corona-Auflagen war den Grundschulen eine Feier zur Einschulung wichtig.

Von Gerlinde Drexler

Die einen können es kaum abwarten, ihre Schultüte zu öffnen, andere treten nervös von einem Fuß auf den anderen oder schauen einfach mit großen Augen zu. An der Ludwig-Steub-Grundschule in Aichach war am Dienstag für 86 Kinder der erste Schultag. Für Eltern, Kinder und Lehrer ein aufregender Tag. Er lief allerdings anders ab, als es sonst an der Schule üblich ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

