Führungsvakuum am Gesundheitsamt: Sehenden Auges in den Kontrollverlust

Plus Das Gesundheitsamt ist elementar zur Pandemie-Bekämpfung in Aichach-Friedberg. Eine erneute Führungslücke dort wäre inakzeptabel. Die Regierung muss handeln.

Die Gesundheitsämter sind enorm wichtig - das galt vor Corona, und während der Pandemie umso mehr. Amt und Personal verarbeiten Covid-Fälle, ermitteln Kontaktpersonen, unterbrechen Infektionsketten, beraten Bürger und Politik, schaffen Informationen heran. All das ist elementar, um die Pandemie zu bekämpfen, und bedarf klarer Strukturen und Zuständigkeiten innerhalb der Behörde. Dass sich nun genau dort eine Führungslücke abzeichnet, und das zum wiederholten Male - im Herbst steht der dritte Führungswechsel innerhalb eines Jahres an -, ist absolut inakzeptabel.