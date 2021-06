Aichach-Friedberg

Landratsamts-Erweiterung: Ja zu Anbau, aber mit Notbremse

Dass Landratsamt in Aichach wird mit einem Holzanbau erweitert. Der Kreistag hat dazu einen Baubeschluss gefasst. Der Baustart ist aber noch offen.

Von Christian Lichtenstern

Das Landratsamt in Aichach wird erweitert – das zumindest ist jetzt nach vielen Jahren und unzähligen und zuletzt auch sehr kontroversen Debatten grundsätzlich beschlossen. Wann mit dem Anbau vor dem Blauen Palais begonnen wird und wann die rund 60 zusätzlichen Büros im Querriegel von den Mitarbeitern genutzt werden können, steht aber trotz der Zustimmung noch nicht definitiv fest. Der Kreistag hat nämlich im Beschluss auch eine Notbremse eingebaut. Die könnte nächstes Jahr gezogen werden.

