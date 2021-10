Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

Landtag abberufen: So viele haben bisher für das Volksbegehren unterschrieben

Plus Die Eintragungsfrist für das Volksbegehren "Landtag abberufen" endet am Mittwoch. So sehen die Zwischenergebnisse aus den Gemeinden im Kreis Aichach-Friedberg aus.

Das Volksbegehren "Landtag abberufen" verfolgt das Ziel, dass ein neuer Landtag in Bayern gewählt werden muss. Am Mittwoch endet die Eintragungsfrist in den Rathäusern. Für einen Erfolg müssten mehr als zehn Prozent der wahlberechtigten Bevölkerung im Freistaat für die Initiative unterschreiben. Wir haben in den Rathäusern im Norden des Wittelsbacher Landes nachgefragt, wie viele Bürgerinnen und Bürger sich bis Montagmittag eingetragen haben.

