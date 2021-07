Mann missachtet Corona-Ausgangssperre und legt Beschwerde gegen Polizei ein

Plus Ein Autofahrer aus dem Landkreis Aichach-Friedberg nennt einen kuriosen Grund, warum er die Ausgangssperre umgeht. Die Polizei schreitet ein. Er beschwert sich beim Landtag.

Beschwerde gegen die Polizei hat ein Bürger einer Lechraingemeinde im Landkreis beim Bayerischen Landtag eingelegt. Seine Petition wurde jetzt im Ausschuss für Kommunale Fragen und Innere Sicherheit behandelt. Der Mann war während der damals geltenden Corona-Ausgangssperre unterwegs und hatte nach Ansicht der Polizei keinen triftigen Grund dafür.