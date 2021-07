Mehr Fläche, mehr Betriebe - die Ökomodellregion Paartal wächst

Plus Auf einer Fachtagung stellen Bio-Landwirte ihre Projekte im Rahmen der Ökomodellregion Paartal vor. Was alles geplant ist und welche neuen Gebiete dazugekommen sind.

Was haben Kino und Maispflanzen miteinander zu tun? Oder ein Ochse mit einem Verkaufswagen? Die Antwort auf diese Fragen erfuhren die rund 40 Teilnehmer einer Fachtagung der Ökomodellregion Paartal. Projektmanagerin Kathrin Seidel informierte

- unterstützt von BR-Moderator Werner Bader und Landwirten - über die Fortschritte der Projektarbeit.