vor 16 Min.

ÖDP-Bundestagskandidat Lidl empfiehlt die Konkurrenz

Plus Thomas Lidl aus Mering will, dass sich ganz schnell was verändert für den Klimaschutz. Getreu seinem Lebensmotto macht der Lehrer eine erstaunliche Wahlempfehlung.

Von Christian Lichtenstern

Unter der Woche nutzt er in der Regel nur ein Verkehrsmittel – ob für den Arbeitsweg von Mering nach Friedberg oder in der Freizeit. Mit dem Radl kommt Thomas Lidl auch zum Termin an seinen Lieblingsort: die Boulderhalle des Meringer Alpenvereins. In den Holzschuhen ist er barfuß, so klettert er. Das passt, denn wenn der Direktkandidat der ÖDP im Bundestagswahlkreis Augsburg-Land sein Lebensmotto formulieren soll, dann lautet das so: „Weniger ist mehr.“ „Mehr“ bedeutet für ihn essenzielle Lebensgrundlagen wie „gesunde Luft oder gesundes Essen“.

