Aichach-Friedberg

18:30 Uhr

Personalmangel: Drei Intensivbetten weniger im Landkreis Aichach-Friedberg

Das Pflegepersonal für Intensivstationen wie hier in Aichach ist weiterhin knapp - so knapp, dass drei Betten in Friedberg geschlossen werden mussten.

Plus Die Kliniken an der Paar müssen in Friedberg drei Intensivbetten schließen, weil das Personal in Aichach gebraucht wird. Die Corona-Inzidenz steigt auf 198,5.

Von Marina Wagenpfeil

Die Kapazitäten auf den Intensivstationen sind ohnehin bereits knapp. Nun mussten die Kliniken an der Paar zudem drei Betten im Friedberger Krankenhaus für die Intensivversorgung schließen, weil das speziell für die Intensivstation ausgebildete Personal zur Patientenversorgung in Aichach gebraucht wird. Damit gibt es nun statt 16 Intensivbetten im Landkreis Aichach-Friedberg nur noch 13, von denen derzeit vier mit Corona-Patienten belegt sind.

