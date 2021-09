Aichach-Friedberg/Pöttmes

Wirtschaftsschule in Pöttmes: Neues Modell findet großen Anklang

Plus Nächste Woche läuft die Pöttmeser Wirtschaftsschule mit neuem Modell an. Lange war fraglich, ob sie auf genug Resonanz stößt. Doch sie ist größer als erwartet.

Von Nicole Simüller

Andere Zielgruppe, andere Ausrichtung, kürzere Dauer - die Wirtschaftsschule in Pöttmes wird neu aufgestellt. Die bisher dreistufige Wirtschaftsschule läuft im September 2023 aus. Mit der jetzigen Neuausrichtung just zehn Jahre nach ihrer Gründung sollte der Fortbestand der Schule gesichert werden. Sie ist an der Grund- und Mittelschule Pöttmes angesiedelt. In den vergangenen Jahren waren die Schülerzahlen rückläufig und die Klassengrößen entsprechend gering gewesen. Cornelia Nieberle-Schreiegg, Leiterin der Beruflichen Schulen Wittelsbacher Land, ist über die Rückmeldungen zur neuen Wirtschaftsschule selbst überrascht.

