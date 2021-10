Probelauf für Luftreinigungsgeräte in Aichacher Realschule

900 Luftreinigungsgeräte hat der Kreistag für die Landkreisschulen in Auftrag gegeben. Bis Ende November sollen sie in den Klassenzimmern stehen.

Kurz vor den Sommerferien hat der Kreistag Aichach-Friedberg beschlossen, Luftreinigungsgeräte für alle Klassenzimmer der landkreiseigenen Schulen zu beschaffen. Ausgenommen sind die Schulen, die bereits über mechanische Be- und Entlüftungsanlagen oder über mobile Luftfilter verfügen. Für die anderen Schulen sollen bis Ende November die Geräte geliefert sein. Ein Probelauf in der Wittelsbacher Realschule ist laut Pressemitteilung des Landratsamts erfolgreich verlaufen.

Auftrag auch für Wartung für drei Jahre

Ausgeschrieben wurden mobile Luftfiltergeräte mit Plasmatechnologie. Das günstigste Angebot kam von der Firma LTEG GmbH aus Rain am Lech. Diese wurde Ende September durch die Bauverwaltung des Landkreises beauftragt, bis 30. November rund 900 Geräte des Typs TPA X8 Greenline zu liefern und in den Klassenzimmern aufzubauen. Die zu erwartenden Kosten, inklusive Vollwartung für drei Jahre, würden deutlich unter den geplanten Werten bleiben, heißt es in der Pressemitteilung.

Probelauf mit Schallpegelmessung

Die beauftragte Firma hat laut Landratsamt vergangene Woche gemeinsam mit Vertretern des Landratsamts in der Wittelsbacher Realschule in Aichach bereits einen erfolgreichen Probelauf, inklusive einer Schallpegelmessung, absolviert.

Landrat Klaus Metzger sagt dazu: "Das ist eine große Investition für den Landkreis, trotz des Förderanteils durch den Freistaat. Aber die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler, der Lehrerinnen und Lehrer an unseren Schulen und ein möglichst reibungsloser Schulbetrieb sind uns das wert." (AZ)

