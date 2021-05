Aichach-Friedberg

04.05.2021

Spaziergang statt Kinobesuch: Wie die Menschen Wald und Flur schaden

Plus Für viele ist Spazierengehen eine der wenige Freizeitbeschäftigungen, die trotz Corona möglich ist. Allerdings hat das Folgen für die Natur im Landkreis.

Von Katja Neitemeier

In der Corona-Pandemie hat sich einiges verändert. Viele Menschen müssen momentan nicht nur von Zu Hause aus arbeiten, auch in der Freizeit hat manch einer ein neues Hobby für sich entdeckt: Spazierengehen. Im Wittelsbacher Land sind seit Beginn der Krise und der Kontaktbeschränkungen immer mehr Menschen in der Natur unterwegs. Das sorgt in einigen Gebieten für enorme Probleme.

Themen folgen