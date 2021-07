Strom und Gas: Kreis legt Wert auf Klimaschutz

Plus Das Wittelsbacher Land ist mit seinen Gebäuden selbst einer der größten Energie-Verbraucher. Jetzt wird der Bezug ab 2022 neu ausgeschrieben.

Der Landkreis Aichach-Friedberg ist einer der größten Arbeitgeber, hat mit die größten Liegenschaften und gehört zu den größten Energieverbrauchern im Wittelsbacher Land. Rund 5,6 Millionen Kilowattstunden Strom werden im Jahr im Landratsamt, den beiden Kliniken, den weiteren Gebäuden, vor allem aber in den zwölf kreiseigenen Schulen und den dazugehörigen Sporthallen verbraucht. Dazu kommen rund neun Millionen Kilowattstunden Gas für die Heizanlagen. Der Kreisausschuss hat jetzt die Bedingungen für eine europaweite Ausschreibung von Strom- und Gasbezug ab dem nächsten Jahr beschlossen.