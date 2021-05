Aichach-Friedberg

18:45 Uhr

Traumhaus oder Bausünde? Welche Häuser ins Wittelsbacher Land passen

Beim Wettbewerb "Besser Bauen im Wittelsbacher Land" erhielt dieses Haus in Affing einen Preis. Es übersetzt den typischen Baustil des Wittelsbacher Landes ins Moderne.

Plus Welcher Baustil passt zum Wittelsbacher Land? Sind Toskanahäuser eine Bausünde? Kreisbaumeister Andres Richter erklärt, wann Architektur gelungen ist.

Von Carmen Jung

Das Traumhaus sieht für jeden anders aus. Der eine träumt von einer schlossähnlichen Villa mit majestätischem Treppenaufgang. Für den nächsten ist ein Toskanahaus das einzig Wahre, und der Dritte möchte jeden Tag einfach nur in einem schlichten Holzhaus aufwachen. So weit wie diese Träume liegt auch die architektonische Wirklichkeit im Landkreis Aichach-Friedberg auseinander. Doch welche Architektur ist angebracht in unserer ländlichen Region? Welcher Baustil passt zum Wittelsbacher Land? Gibt es überhaupt einen? Kreisbaumeister Andres Richter hat Antworten auf diese Fragen.

Themen folgen