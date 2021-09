Aichach-Friedberg

vor 18 Min.

Umfrage: Erinnern Sie sich noch an ihren ersten Schultag?

Maria Feiger hat sich am meisten über die gekauften Weintrauben in ihrer Schultüte gefreut.

Plus Viele Kinder im Wittelsbacher Land werden bald eingeschult. Wie haben Passanten am Aichacher Stadtplatz ihre Einschulung erlebt?

Von Gerlinde Drexler

Der erste Schultag ist ein besonderer Tag. Kinder fiebern oft ungeduldig darauf hin, endlich lesen und schreiben zu lernen. Für Eltern bedeutet es, dass ihre Kleinen einen weiteren Schritt in Richtung Loslassen machen. Die Schultüte gehört zu diesem Tag dazu. In vielen Familien wird er inzwischen groß gefeiert. Wir haben Passanten am Aichacher Stadtplatz gefragt, ob sie sich noch an ihren ersten Schultag erinnern.

