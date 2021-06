Aichach-Friedberg

18:30 Uhr

Umfrage: Sind Großveranstaltungen unfair gegenüber anderen?

Plus Fußball-EM und Olympia: Trotz Pandemie finden in diesem Jahr wieder die ersten Großveranstaltungen statt. Wir haben Passanten am Aichacher Stadtplatz gefragt, was sie davon halten.

Von Gerlinde Drexler

In wenigen Tagen beginnt die Fußballeuropameisterschaft. Am Spielort München werden in der Allianz-Arena 14.500 Zuschauer zugelassen. Das entspricht einer Auslastung von rund 22 Prozent. Wir wollten von Passanten am Stadtplatz in Aichach wissen, wie sie dazu stehen, dass Großveranstaltungen wie die EM mit Publikum wieder stattfinden, oder ob solche Ereignisse durch Corona an Bedeutung verlieren.

