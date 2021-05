Umfrage: Was Passanten in Aichach vom deutschen Fußball EM-Kader halten

Mit dem Kader für die Fußball-Europameisterschaft sorgt Bundestrainer Jogi Löw für Überraschungen. Was die Menschen am Aichacher Stadtplatz von der Mannschaft halten.

Jogi Löw nominierte einige unerwartete Kandidaten, holte mit Thomas Müller und Mats Hummels aber auch zwei erfahrene Spieler in die Nationalelf zurück. Wir wollten von Passanten am Aichacher Stadtplatz wissen, ob sie sich auf die EM freuen und was sie von der Mannschaftsaufstellung halten.

Rosemarie Sieber aus Altomünster (Landkreis Dachau)

Rosemarie Sieber schaut gerne Fußballspiele der deutschen Nationalelf. Foto: Gerlinde Drexler

"Ich bin eigentlich kein Fußballfan. Die Europameisterschaft werde ich mir aber ansehen. Mich interessiert, wie die Deutschen im Gegensatz zu den anderen abschneiden. Die Gegner interessieren mich dabei genauso wie unsere Eigenen. Ich bin froh, dass Löw die 'Alten' wieder genommen hat. Dass Reus ihm eine Absage erteilte, ist schon ein Manko für ihn."

Andrea Reif aus Obergriesbach-Zahling

Andrea Reif hofft, dass die Nationalmannschaft bei der EM gut abschneidet. Foto: Gerlinde Drexler

"Mein Mann ist ganz fest Fußballfan. Er schaut alles an, und ich schaue eher notgedrungen mit. Aber wenn die Nationalelf spielt, müssen wir schon dabei sein. Ich denke, dass die Deutschen mit Müller und Hummels in der Mannschaft besser abschneiden werden als bei der Weltmeisterschaft. Hoffen wir mal, dass sie etwas reißen."

Christopher Grimm aus Inchenhofen-Sainbach

Christopher Grimm findet es gut, dass Thomas Müller wieder in der Mannschaft ist. Foto: Gerlinde Drexler

"Wenn die deutsche Nationalmannschaft spielt, dann verfolge ich sehr, was sie macht. Das interessiert mich immer. Ich finde es gut, dass der Bundestrainer Müller wieder zurückgeholt hat. Der ist mir menschlich einfach sehr sympathisch. Und das sind gute Voraussetzungen, um bei der Europameisterschaft gut abzuschneiden."

Mahmud Alghalme aus Aichach

Mahmud Alghalme will sich die EM-Spiele mit Freunden anschauen. Foto: Gerlinde Drexler

"Ich kenne mich mit Fußball nicht so gut aus, aber ich sehe ihn mir immer gerne an. Am liebsten Spiele des englischen Fußballklubs FC Chelsea. Wenn die Europameisterschaft beginnt, werde ich mir die Spiele zusammen mit Freunden ansehen. Gott sei Dank kann man sich ja jetzt wieder leichter treffen und gemeinsam Fußball schauen."

Lesen Sie dazu auch: