Umfrage: Welchen Einfluss hat das Wetter auf Ihre Freizeitgestaltung?

Heute Regen, morgen wieder Sonnenschein: Das Wetter ist momentan sehr unbeständig. Wir haben Menschen am Aichacher Stadtplatz gefragt, wie sie damit umgehen.

Mal ist es brütend heiß, dann fast schon herbstlich kühl. Dazwischen immer wieder Tage mit Gewitterregen oder bewölktem Himmel. Oft wechselt das Wetter innerhalb von Stunden. Die Aktivitäten für die Freizeit zu planen, ist da gar nicht so einfach. Wir haben Passanten am Stadtplatz gefragt, wie sie ihre Freizeitgestaltung mit den Wetterkapriolen unter einen Hut bringen.