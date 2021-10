Aichach-Friedberg

vor 39 Min.

Zwischen Abstand und Glühwein: Wie steht es um die Christkindlmärkte?

Trotz Corona soll der Weihnachtsmarkt in Aichach in diesem Jahr wieder auf dem Stadtplatz stattfinden.

Plus Im vergangenen Jahr mussten wegen Corona die Weihnachtsmärkte in Aichach-Friedberg abgesagt werden. In diesem Jahr laufen Vorbereitungen. Allerdings nicht überall.

Sich im Handwerkerstadel auf dem Affinger Schloßplatz durch Filzarbeiten wühlen, auf dem Aichacher Stadtplatz ein Glas Glühwein schlürfen, einem Konzert im Wittelsbacher Schloss in Friedberg lauschen oder auf Gut Mergenthau bei der Waldweihnacht Greifvögel bewundern - fast zwei Jahre ist es inzwischen her, dass Besucher wie Aussteller zuletzt einen Weihnachtsmarkt in der Region genießen konnten. Wegen Corona konnte im vergangenen Jahr nichts davon stattfinden. In diesem Jahr sind die Regelungen zwar etwas lockerer als noch 2020, trotzdem stehen die Organisatoren vor großen Herausforderungen.

