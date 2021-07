Führungswechsel: Beim BC Aichach steht ein neues Trio an der Spitze

Plus Für Johannes Neumann, der nicht mehr kandidierte, wählen die Mitglieder Reiner Kappler zum Vorsitzenden. Die Bilanz seines Vorgängers fällt positiv aus.

Reiner Kappler ist neu­er Vorsitzender des BC Ai­chach und damit Nachfolger von Johannes Neumann. Auf der wegen Corona mehrfach verschobenen Jahres­hauptversammlung wurde er ein­stimmig gewählt. Seine Stellver­tre­ter sind Tobias Kratzenberger und Michael Grüner. Auch die weiteren Posten des Vorstands wurden belegt.