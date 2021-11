Aichach-Griesbeckerzell

vor 31 Min.

Zell ohne See enthüllt das neue Prinzenpaar

Das neue Prinzenpaar von Zell ohne See betritt die Bühne: (vorne von links) Hofmarschall Florian Kinzel, Prinzessin Melanie II. Modes, Prinz Lukas I. Naßl und Präsident Norbert Bachmann.

Plus Wegen der Pandemie präsentiert der Griesbeckerzeller Faschingsverein das neue Prinzenpaar unter freiem Himmel. Wie dort Faschingsstimmung aufkommt.

Von Patrick Stief

Die Faschingsgesellschaft Zell ohne See aus dem Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell hat ihr großes Geheimnis gelüftet: Prinzessin Melanie II. (Modes) und Prinz Lukas I. (Naßl) werden als neues Prinzenpaar die Zeller Narren durch die Faschingssaison 2021/22 führen. Bei der Auftaktveranstaltung am Freitag, die wegen der Pandemie unter freiem Himmel stattfand, wurde auch das Motto der neuen Saison "Back again! Quer durch Europa" verkündet.

