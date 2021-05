Aichach

Griesbeckerzeller Jugendliche wünschen sich einen Dirt-Park

Plus Drei Stadträte aus dem Aichacher Ortsteil Griesbeckerzell beantragen im Stadtrat einen Parcours für Mountainbiker. Ein Gelände dafür haben sie schon im Blick.

Von Claudia Bammer

Keine Angst vor Dreck darf haben, wer sich mit dem Rad in einen Dirt-Park (dirt, übersetzt: Schmutz) begibt. BMX- und Mountainbikefahrer haben Spaß auf solchen, aus Erde gebauten hügeligen Parcours. In Aindling ist ein Dirt-Park beschlossene Sache, in Inchenhofen und Kühbach ist einer im Gespräch. Auch in Griesbeckerzell sollte ein Dirt-Park entstehen, wünschen sich Jugendliche aus dem Aichacher Ortsteil. Im Stadtrat hat nun Bettina Stief (FWG) zusammen mit ihrem Fraktionskollegen Marc Sturm und Patrick Stief (CSU) am Donnerstagabend einen Antrag dafür gestellt.

