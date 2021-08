Große künstlerische Bandbreite im Aichacher San-Depot

Mitglieder des Kunstvereins Aichach präsentieren ihre Werke. Wie schon in Teil eins der Ausstellung ist dieses Mal wieder eine große Vielfalt zu sehen.

Die Mitgliederausstellung des Aichacher Kunstvereins im Aichacher San-Depot geht in die zweite Runde. Wie berichtet, wird die sonst im Sisi-Schloss beheimatete Ausstellung – nach zweijähriger zwangsbedingter Pause – aufgrund der Vielzahl an Exponaten in diesem Jahr zweigeteilt. Wie bereits im Teil Eins sind wiederum 33 Künstler und Künstlerinnen des Vereins mit bis zu zwei eingereichten Werken vertreten.

Insgesamt sind im San-Depot 47 Exponate ausgestellt, darunter neun Skulpturen. Zwei davon sorgen bereits im Vorraum für erhöhte Aufmerksamkeit. Zunächst sind dies die „Schwerter zu Pflugscharen“ des 25-jährigen Leo Wagner aus Kühbach. Mit seinem Werk aus Eschenholz und Stahl hat das jüngste Mitglied des Kunstvereins ein Zitat aus der Friedensbewegung umgesetzt.

Das Werk von Petra Annemarie Schleifenheimer aus Fürth könnte man schon fast als Pop-Art bezeichnen (oben). Weiter weniger bunt sind die „Kleine Helden/Heldinnen“ von Antje Sträter aus Pöttmes (links). Rechts unten die Moor-Eichen-Skulptur des Pöttmeser Holzbildhauers Bernd Thomas Zimmermann.

Auch die Glaskünstlerin Andrea Viebach aus Waidhofen bei Schrobenhausen macht im Vorraum auf sich aufmerksam. Sie stellt mit ihrer Installation die Frage in den Raum: „Wie kannst Du sicher sein?“. Auf schwarz geflammtem Holz stehen sich ihre beiden Büsten aus ofengeformtem Glas gegenüber – fast wie Zwillinge, die das Tageslicht an ihrem bewusst gewählten Fensterplatz zum Leben erweckt. In einer Nische des zweiten Raums hat die Künstlerin mit „Goldene Zeiten“ ein weiteres auffälliges Stück platziert. Aus einem kleinen, mit Blattgold belegten Holztorso reckt sich lächelnd ein Kopf aus dunklem Rauchglas in die Höhe.

Zwei Torsos des Pöttmeser Holzbildhauers Bernd Thomas Zimmermann aus schwarzer Mooreiche stechen im großen Saal ins Auge. Dort findet sich auch die Installation „Kollektives Schweigen“ von Maria Breuer aus Aichach. Die vielseitige Künstlerin hat hierzu in Beton gegossene, zum Teil verschnürte Gesangsbücher am Boden drapiert. Zwei dreidimensionale Papierinstallationen aus Draht und Papierstrohhalmen von Verena Friedrich aus Gauting bei München sowie eine freihängende Collage aus buntem Transparentpapier und Stoff von Antje Sträter aus Pöttmes vervollständigen die ausgestellten plastischen Werke. Letztere hat zudem in einer vierteiligen Kohle-Bilderserie ihre „Helden/Heldinnen dieser Zeit“ auf Karton gebracht.

Wie bereits in Teil Eins der Ausstellung finden sich auch in der zweiten Staffel einige Fotografien, zum Teil analog und unbearbeitet (Horst Gatscher, Claudia Neumüller), zum Teil experimentell (Herbert Hanika) oder mit Acrylfarbe verfeinert (Sandra Samal-Anzer). Aus der großen Vielfalt an ausdrucksstarken Bildern in verschiedensten Formaten, Techniken, Materialien und Farbnuancen seien hier nur einige stellvertretend genannt: Roland Fürstenhöfer, der Miniaturkünstler aus Pöttmes, ist mit zwei seiner kleinen, detaillierten Bildformate zu bewundern.

Der Aichacher Hans Wiedemann hat sich in Mischtechnik, abstrakt und großformatig, mit der abgebrannten Pariser Kathedrale Notre Dame beschäftigt. Beeindruckend auf Großleinwand auch die „Hornissen“ in Kohle auf Filz von Georg Kleber aus Rehling. Vielsagend kommen die verstrickten Wege der beiden Acryl-Werke „Vernetzt“ von Herbert Kretschmer aus Aichach daher. Der Konkreten Kunst hat sich die Augsburger Künstlerin Karin Roth in ihrem Acrylwerk ohne Titel verschrieben – mit grafischen, an die Geometrie und Symmetrie der Architektur angelehnten Perspektiven.

Fast schon als Pop-Art könnte man die siebenteilige Serie „Ein Tag im Jahr“ (nach dem Roman von Christa Wolf) in Acryl und Tusche auf Leinwand von Petra Annemarie Schleifenheimer aus Fürth bezeichnen. Die größte Entfernung jedoch legten zwei großformatige Mischtechnik-Werke auf Papier von Silvia Cardini aus Verona/Italien zurück, die mit „Orti felici“ und „Il giardino con portico“ zwei italienische Gartenansichten darstellen.

Die zweite Staffel der Mitgliederausstellung des Aichacher Kunstvereins im San-Depot an der Donauwörther Straße endet am Sonntag, 22. August. Geöffnet ist die Ausstellung samstags und sonntags jeweils von 14 bis 18 Uhr sowie auf Anfrage. Der Eintritt ist frei.