Aichach

17:00 Uhr

"Impfen macht frei": Ist das Antisemitismus oder freie Meinungsäußerung?

Plus Ein 60-Jähriger aus dem Landkreis postet ein Bild vom Auschwitz-Tor mit dem Text "Impfen macht frei". Warum er einen Strafbefehl nicht akzeptiert.

Von Gerlinde Drexler

Eine Karikatur vom Eingangstor des Konzentrationslagers Auschwitz hat ein 60-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis in einer Facebook-Gruppe gepostet. In Anlehnung an das ursprüngliche "Arbeit macht frei", mit dem die Nazis das Tor versehen hatten, lautete sein Text "Impfen macht frei". Auf einem zweiten Foto, das der Mann ebenfalls in der Gruppe postete, ist ein Davidstern zu sehen mit dem Wort "unvaccinated", also "ungeimpft". Wegen Volksverhetzung erhielt er einen Strafbefehl über 2400 Euro (60 Tagessätze zu je 40 Euro). Weil er gegen den Einspruch einlegte, kam es nun zur Verhandlung vor dem Amtsgericht Aichach.

