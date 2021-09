Aichach

vor 33 Min.

In Aichach kommen nun doch mobile Luftreinigungsgeräte für Schulen und Kitas

Luftfiltergeräte schafft die Stadt Aichach für ihre Schulen und Kindertagesstätten an.

Plus Die Ausschreibung musste kurzfristig geändert werden. Dafür kann die Stadt Aichach mehr Geräte anschaffen. Den Auftrag soll der Stadtrat Ende September vergeben.

Von Claudia Bammer

Mobile anstatt fest installierter Luftreinigungsgeräte schafft die Stadt Aichach für ihre Schulen und Kindertagesstätten (Kitas) an. Über diese Änderung der Ausschreibung wurde der Bauausschuss des Aichacher Stadtrats in seiner Sitzung am Dienstagabend informiert. Das Gute daran: Für die 500.000 Euro, die die Stadt dafür eingeplant hat, können nun mehr Geräte gekauft werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen