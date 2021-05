Kinderbetreuung: Aichach plant ein großes Haus

So könnte ein neues Kinderhaus an der Holzgartenstraße aussehen links im Bild: Das Gebäude in Nachbarschaft zum bestehenden Kindergarten Holzgarten rechts vorne und der Kinderkrippe Zipfelmütz rechts hinten bietet laut Architekt Oliver Stuke vom Büro PRPM Architekten + Stadtplaner Platz für vier Kindergartengruppen und vier Kinderkrippengruppen.

Foto: Prpm Architekten + Stadtplaner