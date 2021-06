Ab Montag wird die Fuggerstraße in Klingen gesperrt

Die Straßenbaustelle in der Mitte des Aichacher Stadtteils macht Fortschritte. Die Blumenthaler Straße Richtung Sielenbach und Autobahn wird geöffnet.

Die Straßenbaustelle im Aichacher Stadtteil Klingen macht Fortschritte. In der Ortsmitte wird die Fahrbahn an der Stelle erneuert, wo die beiden Staatsstraßen 2047 und 2338 aufeinander treffen. Ab Montag, 14. Juni, ergibt sich eine neue Situation für Autofahrer: Dann wird die Fuggerstraße gesperrt. Die Blumenthaler Straße hingegen wird dann wieder für den Verkehr geöffnet. Das teilt die Stadt Aichach mit.

Die Straßenbauarbeiten in Klingen laufen besser als erwartet

Fugger- und Blumenthaler Straße sind in den vergangenen Jahren beide schon erneuert worden. Nun geht es nur noch um den Einmündungsbereich, der beide Straßen zusammenführt. Die im April gestarteten Arbeiten laufen offenbar besser als erwartet. Zunächst war der nächste Abschnitt für Ende Juni geplant, nun kann damit schon zwei Wochen früher begonnen werden.

Einmündung der Mauerbacher Straße wird ebenfalls gesperrt

Die Sperrung der Fuggerstraße gilt auch für die Einmündung der Mauerbacher Straße. In beiden Fällen gibt es Umleitungen. Was die Route der Staatsstraße 2047 in Richtung Landkreis Dachau anbelangt, läuft die Umleitung großräumig über Sielenbach und Wollomoos (Altomünster).

Die Stadt versichert, die Straßenbaufirma wolle die Behinderungen für die Anlieger so gering wie möglich halten. Die Grundstückszugänge und Zufahrten würden möglichst mit wenigen Unterbrechungen aufrechterhalten. (AZ)

