Aichach-Klingen

vor 1 Min.

Bauarbeiten in Klingen sind beendet: Ortsdurchfahrt ist wieder frei

Sie schnitten das weiß-blaue Band in Klingen durch: (von links) Marianne Bahmer, Wolfgang Ostermair, Brigitte Neumaier, Carola Küspert, Michael Mayr, Bürgermeister Klaus Habermann, Sandra Rauh, Christoph Eichstaedt, Josef Dußmann, Konrad Schnell und Robert Kinberger.

Plus Die Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt im Aichacher Stadtteil Klingen sind beendet. Am Montagnachmittag wurde sie wieder für den Verkehr freigegeben.

Von Erich Echter

Die Ortsdurchfahrt im Aichacher Stadtteil Klingen ist wieder befahrbar. Am Montag wurde sie für den Verkehr freigegeben. Die Bauarbeiten sind beendet - nach über sieben Jahren.

