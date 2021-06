Kopf eines 28-Jährigen wird bei kuriosem Unfall in Aichach eingeklemmt

Ein kurioser Unfall sorgt am Freitagabend an der Kleingartensiedlung Aichach-Nord für Aufsehen. Ein Hubschrauber bringt den 28-Jährigen ins Klinikum.

Zu einem kuriosen Unfall kommt es am Freitagabend an der Kleingartensiedlung unweit der Mozartstraße in Aichach-Nord. Dabei wird einem 28-jährigen Mann der Kopf eingeklemmt.

Unfall in Aichach: Ein Mann wird leicht verletzt

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 18.50 Uhr auf dem Feldweg an der Kleingartensiedlung. Dort wollte der Mann gegen 18.45 Uhr die Klimaanlage im Auto seiner Schwiegermutter einschalten. Dem Baby, das darin saß, sollte es nicht zu heiß werden.

Der 28-Jährige, der selbst keinen Führerschein besitzt, betätigte dazu mit einem Fuß im Fahrzeugraum die Kupplung. Als er diese losließ, machte sich das Auto selbstständig. Es rollte und prallte gegen ein Auto, das links auf dem Feldweg stand. Dabei wurde der Kopf des Mannes zwischen Fahrertüre und Karosserie eingeklemmt.

Ein 28-Jähriger wurde bei einem Unfall in Aichach-Nord mit dem Kopf zwischen Karosserie und Fahrertüre eingeklemmt. Foto: Feuerwehr Michael Greifenegger

Passanten verständigten die Feuerwehr. Diese rückte, wie sie unserer Redaktion mitteilte, mit einem Rüstzug an. Allerdings war ihre Hilfe da schon nicht mehr nötig. Menschen hatten vor Ort das zweite Fahrzeug schon weggefahren und den 28-Jährigen befreit.

Laut Polizei wurde der Mann leicht verletzt. Er erlitt Prellungen. Sicherheitshalber wurde er aber mit dem angeforderten Rettungshubschrauber des ADAC in die Uniklinik nach Augsburg gebracht. (AZ)

