Kräuterbuschen an Mariä Himmelfahrt: So alt ist der Brauch in Aichach-Friedberg

Die Pfarrkirche von Klingen liegt romantisch im Ecknachtal. Am 15. August, an Mariä Himmelfahrt, feiert das Gotteshaus sein Patrozinium.

Plus In vielen bayerischen Orten wird am 15. August Mariä Himmelfahrt gefeiert. Der "große Frauentag" hat auch im Wittelsbacher Land Tradition. Doch warum eigentlich?

Von Erich Echter

An die 80 Prozent der bayerischen Städte und Gemeinden feiern den "große Frauentag" Mariä Himmelfahrt. Es ist das älteste Marienfest der katholischen Kirche. Das kirchliche Hochfest fällt traditionell mitten in die Erntezeit. Im Wittelsbacher Land werden in den Gotteshäusern an diesem Tag traditionell die Kräuterbüschel geweiht. Im Vorfeld dieses großen Kirchenfestes organisieren in vielen Orten kirchliche Organisationen das Binden von Kräuterbüscheln. Doch wie alt ist dieser Brauch eigentlich?

