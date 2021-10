Kunstpreisausstellung in Aichach: Publikum kürt überwältigte Siegerin

Plus Die Besucherinnen und Besucher der Aichacher Kunstpreisausstellung haben die Gewinnerin des Publikumspreises gekürt - nach einem langen Kopf-an-Kopf-Rennen.

Da verschlug es Vanessa Luschmann kurz die Sprache: Die 31-jährige Münchnerin bekam für ihre Arbeit "Abwarten und Tee trinken" von den Besucherinnen und Besuchern der Aichacher Kunstpreisausstellung die meisten Stimmen. Am Sonntag überreichte ihr der Kunstverein Aichach den mit 500 Euro dotierten Publikumspreis.