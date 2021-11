Mit einem Spiel aus Aichach mehr über die Menstruation lernen

Plus Das Thema Periode ist bei vielen jungen Menschen mit Scham behaftet. Stephanie Renz aus Aichach und Tania Hernández haben ein Spiel entwickelt, um das zu ändern.

Hast du mal einen Tampon? Diese Frage klingt erst einmal harmlos, aber bei vielen Jugendlichen ist das Thema Menstruation mit Scham behaftet. Die 26-jährige Stephanie Renz aus Aichach sieht vor allem einen Grund dafür: Es ist immer noch ein Tabu, weil nicht offen darüber gesprochen wird. Das habe zur Folge, dass viele Menschen selbst im Erwachsenenalter nur wenig über ihren eigenen Körper wissen. Gemeinsam mit Tania Hernández, will die Aichacherin das ändern – und zwar auf spielerische Art.