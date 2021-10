Musik und Gesang zu Ehren der Gottesmutter

Plus Beim Altbairischen Mariensingen in der Aichacher Stadtpfarrkirche erklingen Lieder zum Lob der Gottesmutter Maria. Zwei neue Gruppen lassen dabei aufhorchen.

Den Oktober hat die katholische Kirche dem Rosenkranz und der Verehrung der Gottesmutter Maria gewidmet. In der Aichacher Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt haben sich am Sonntag nach fast zweijähriger Pause beim Altbairischen Mariensingen wieder Sänger und Sängerinnen, Musikanten und Musikantinnen zum Lobe der Gottesmutter zusammengefunden.