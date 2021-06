Ein Parkplatz im Schatten kommt einem 52-Jährigen teuer

Ein Mann will sein Auto im Aichacher Stadtteil Oberbernbach nur um zehn Meter versetzen. Dabei streift er ein parkendes Auto. Es gibt noch ein anderes Problem.

Der Wunsch nach einem kühlen Auto hat für einen 52-Jährigen im Aichacher Stadtteil Oberbernbach Folgen. Der Autofahrer wollte am Dienstag gegen 12.15 Uhr seinen Wagen auf der Hauptstraße auf einen zehn Meter entfernt gelegenen Schattenplatz umparken. Wie die Polizei berichtet, streifte er dabei ein parkendes Auto und beschädigte es.

Unfall in Aichach: Fahrer hat keinen gültigen Führerschein

An dem anderen Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Auch das Auto des 52-Jährigen wurde in Mitleidenschaft gezogen. An ihm entstand ein Schaden in Höhe von 6000 Euro. Während der Unfallaufnahme fiel zudem auf, dass der 52-Jährige keinen gültigen Führerschein besitzt. Deswegen muss sich der Mann zusätzlich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. (kneit)