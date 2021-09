Erste Einblicke in das neue Wasserwerk in Aichach-Oberbernbach

Plus Ende 2023 soll das neue Wasserwerk fertig sein. Bei einer Besichtigung erklärt Rupert Reitberger, Vorsitzender der Magnusgruppe, wie es auf der Baustelle vorangeht.

Langsam nimmt das neue Wasserwerk im Aichacher Stadtteil Oberbernbach Gestalt an. Die Kosten für den gesamten Komplex belaufen sich auf insgesamt etwa 13 Millionen Euro. Viele Interessierte nutzten die Gelegenheit, sich die Baustelle einmal genauer anzuschauen.