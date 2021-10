Aichach

Obi-Kreuzung in Aichach wird zum Kreisverkehr umgebaut

Plus Mit dem Umbau der unfallträchtigen Kreuzung von Augsburger Straße und Industriestraße bei Ecknach soll die Unfallgefahr beim Abbiegen sinken.

Von Claudia Bammer

Rund 17.000 Fahrzeuge passieren in Aichach jeden Tag die Kreuzung der Augsburger Straße (alte B300) und der Industriestraße. Wer aus der Industriestraße abbiegen will, muss da oft einiges an Geduld aufbringen. Im Dezember 2020 hat der Bauausschuss des Aichacher Stadtrats beschlossen, dass dort ein Kreisverkehr gebaut werden soll. Der Stadtrat fasste am Donnerstagabend einstimmig den Durchführungsbeschluss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

