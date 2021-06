Aichach

06.06.2021

Prozess: Junge Randalierer gehen in Aichach auf Anwohner los

Zwei junge Männer mussten sich vor dem Jugendschöffengericht am Amtsgericht Aichach verantworten. Sie hatten am Grünzug an der Paar randaliert und einen Anwohner angegriffen.

Das Gericht schickt die Männer in Haft.

Von Gerlinde Drexler

Zuerst feierten zwei 18 und 19 Jahre alte Aichacher lautstark im Grünzug an der Paar in Aichach. Dann versuchten sie, einen Mülleimer aus seiner Verankerung zu reißen. Als ein 57-jähriger Anwohner sie deshalb zur Rede stellen wollte, gingen die beiden auf ihn los. Als er schon am Boden lag, trat der 18-Jährige ihm mit dem Fuß gegen den Kopf. Nun mussten sich beide wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung vor dem Jugendschöffengericht am Amtsgericht Aichach verantworten.

