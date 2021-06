Prozess: Kampf um die Kinder bringt Mutter fast ins Gefängnis

Plus Eine 33-Jährige nimmt heimlich Gespräche mit Behörden oder Therapeuten mit dem Handy auf. Wie eine Bewährungshelferin sie beurteilt.

Wenig Respekt vor Behörden und Justiz hatte eine 33-Jährige, die inzwischen im Landkreis Augsburg lebt. Sie nahm über mehrere Jahre immer wieder Gespräche und Telefonate mit Psychiatern oder Vertretern des Jugendamtes im Landkreis Aichach-Friedberg heimlich mit ihrem Mobiltelefon auf. Bei einer Verhandlung vor dem Amtsgericht Aichach im Juli 2020 wollte sie ihrer Mutter außerdem mit einer Falschaussage helfen. Das brachte die 33-Jährige unlängst erneut in Aichach vor Gericht, wo sie sich wegen der Falschaussage und Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes in mehreren Fällen verantworten musste.